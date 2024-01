Grave carenza di medici in ospedali e Asp: prorogati gli incarichi ai sanitari in pensione, ecco dove

I medici mancano. Tanto negli ospedali dell'Agrigentino, quanto nei vari servizi dell'azienda sanitaria provinciale che, ancora una volta, cercando di salvare il salvabile ha deciso di fare ricorso o di prorogare incarichi autonomi libero professionali a medici in quiescenza.

A Chirurgia dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, a causa delle urgenze e indispensabilità delle sospese attività, è stato prorogato - su proposta del direttore sanitario - l'incarico libero professionale al medico Antonino Bosco. E' stato specificato, naturalmente, che l'incarico potrebbe risolversi in caso di assunzioni a tempo indeterminato. Sempre nello stesso nosocomio è stato confermato l'incarico libero professionale al medico in quiescenza Nicola Maurizio Damanti che ha "già risolto i disagi derivanti dal numero esiguo di medici in organico al pronto soccorso" - ha scritto l'Asp di Agrigento - . La proroga in questo caso è fino al prossimo 31 dicembre. Stessa cosa è stata fatta, scongiurando una interruzione di pubblico servizio, anche per il medico Gaspare Santangelo assegnato alla Medicina legale e fiscale dei distretti sanitari di base di Agrigento e Canicattì. Dopo la comunicazione della propria disponibilità è stato prorogato anche l'incarico libero professionale al medico in quiescenza Giuseppe Tornabè, medico chirurgo presso gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera. "Gravissima carenza di medici" - ha scritto la stessa Asp - anche al dipartimento di Salute mentale dove per garantire la continuità assistenziale ed evitare interruzione di pubblico servizio è stato prorogato, fino alla fine dell'anno, l'incarico libero professionale alla psichiatra in quiescenza Concetta Maria Donzella assegnata all'unità operativa Centro di Salute mentale di Ribera. Sempre per il dipartimento di Salute mentale, l'azienda sanitaria provinciale ha conferito un incarico libero professionale allo psichiatra in quiescenza Giovanni Bivona che aveva presentato manifestazione d'interesse al relativo avviso pubblico.

Ed ancora, confermato l'incarico libero professionale, fino al 31 marzo, al medico in quiescenza Ignazio Tavormina, destinato a Medicina legale e fiscale dei distretti sanitari di base di Agrigento e Canicattì. "Il professionista presenterà apposita fattura elettronica - ha scritto nella maggior parte dei casi di proroga di incarichi libero professionali l'Asp - dalla quale si desumono le ore effettivamente svolte".

Confermato fino alla fine di marzo, sempre "per garantire la necessaria continuità assistenziale", anche il primario del pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ossia Vincenzo Fontana. Stessa scelta per il medico in quiescenza Carmelo Castiglione che opera, con incarico libero professionale, al presidio ospedaliero San Giacomo d'Altopasso di Licata. Ed anche in questo caso, naturalmente, "per sopperire la carenza di medici in organico".