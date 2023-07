San Giovanni di Dio, il Pronto soccorso ha un nuovo direttore

ll pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento ha un nuovo primario. Dopo le dimissioni "traumatiche" di Sergio Vaccaro sarà adesso Giuseppe Spallino, fino ad oggi impegnato nello stesso ruolo a Ribera.

Uno spostamento che ha suscitato preoccupazione nella città crispina, soprattutto per il rischio di demansionamento dell'area di emergenza come già avvenuto durante il periodo del Covid. In tal senso a rassicurare tutti è lo stesso commisario dell'Asp Mario Zappia, che punta sui medici italo-argentini per rafforzare il pronto soccorso del "Fratelli Parlapiano"