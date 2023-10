Principio d'incendio in una ludoteca, sequestrata bottiglia con benzina: aperta inchiesta

Anche una ludoteca. Dopo il fuoco appiccato agli arredi esterni di una gelateria e alla porta di ingresso di un bar, durante la notte c'è stato un principio di incendio in una ludoteca che sorge lungo la strada provinciale 67 a Licata. Ad accorrere, non appena è stata acquisita la segnalazione, sono stati sia i poliziotti del commissariato cittadino che i carabinieri della locale compagnia.

Durante il sopralluogo, carabinieri e polizia hanno trovato, e sequestrato, una piccola bottiglia con ancora tracce di liquido infiammabile. Nessun dubbio, dunque, sulla natura del principio d'incendio che - per gli investigatori - dovrebbe essere dolosa. I danni provocati alla ludoteca sono stati, e per fortuna, minimi, ma è il gesto naturalmente che è inquietante. Ad indagare su quello che, per Licata, è un ennesimo attentato incendiario sono i carabinieri che, già dalla notte, si stanno coordinando con la Procura della Repubblica di Agrigento.

Non filtrano indiscrezioni, anzi le bocche degli investigatori sono rigorosamente serrate. Appare scontato però - rientra nella procedura investigativa - che sia stata già sentita la titolare della ludoteca per stabilire se, di recente, abbia avuto o meno dei problemi, dissidi o delle richieste particolari.