Bruciano gli arredi sistemati all'esterno di una gelateria: aperta un'inchiesta

Un incendio - la cui natura non risulta essere affatto chiara - è scoppiato all'esterno di una gelateria del centro cittadino di Licata. Il fuoco ha danneggiato alcuni arredi, sedie e tavolini. Delle indagini - per stabilire se si sia trattato di un rogo accidentale, dovuto magari ad un cortocircuito, o di un attentato - si stanno occupando i poliziotti del commissariato cittadino.

A notare le fiamme sono stati alcuni passanti che subito hanno fatto scattare l'allarme. L'intervento tempestivo ha evitato che il rogo potesse propagarsi all'interno dell'esercizio commerciale. Gli agenti del commissariato, durante il sopralluogo, non hanno trovato né tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette. Tutto è dunque ancora in fase di accertamento. E servirà verosimilmente del tempo per fare chiarezza. Il riserbo sulle indagini è massimo. Nonostante manchino conferme istituzionali, appare scontato - si tratta di procedura ordinaria del resto - che gli agenti abbiano verificato, e se dal caso acquisito le relative registrazioni, la presenza di impianti di videosorveglianza.