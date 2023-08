L'area sbarchi di Porto Empedocle è quasi vuota: in arrivo 568 migranti da Lampedusa

Sono 109 i migranti presenti nella tensostruttura di Porto Empedocle, l'area sbarchi creata anche per le pre-identificazioni della polizia. Stamattina alle 7, c'erano invece 375 persone, la maggior parte delle quali è stata trasferita su disposizione della Prefettura di Agrigento. Per la serata è previsto l'arrivo dei 568 migranti che stanno viaggiando, dopo il trasferimento dall'hotspot di Lampedusa, verso Porto Empedocle. Prima del loro sbarco, 100 dei 109 migranti presenti lasceranno le tende e partiranno, con due autobus, alla volta di Bologna. All'alba di domani giungeranno invece, sempre dopo il trasferimento da Lampedusa, altri 250 circa migranti. La Prefettura sta già lavorando per trovare i necessari autobus per spostare i gruppi lungo la penisola.