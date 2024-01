L’omicidio nella tendopoli di Caltabellotta, reato derubricato in rissa: Boudra lascia il carcere

Derubricato da omicidio volontario in rissa il reato contestato al marocchino di 29 anni Ahmed Boudra, accusato di avere ucciso il tunisino Hakim Elfaquihin, suo coetaneo, a colpi di bastone e pietre nella tendopoli di Caltabellotta lo scorso 18 novembre. Boudra, in virtù di quest’ultima decisione del gip del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha lasciato il carcere ed è stato trasferito agli arresti domiciliari a Villabate con braccialetto elettronico.

La prossima udienza, in programma l’8 febbraio, servirà a decidere sull’istanza di patteggiamento (3 anni e 6 mesi per rissa) che il legale che assiste il marocchino, l’avvocato Giuseppe La Barbera, aveva avanzato in precedenza.

L’ultima volta che è stato affrontato il caso, si è svolto un incidente probatorio in cui sono stati sentiti 5 marocchini che avrebbero fornito la loro versione dei fatti: secondo la loro ricostruzione Boudra avrebbe disturbato gli occupanti della tendopoli in più occasioni chiedendo soldi e sigarette. Ne sarebbe scaturita una rissa alla quale avrebbero partecipato Boudra ed altri due connazionali attualmente irreperibili.