L’omicidio di Caltabellotta, fissato l’incidente probatorio: saranno sentiti 5 nordafricani

Si svolgerà giovedì 28 dicembre, davanti al giudice per le indagini preliminari Antonino Cucinella del tribunale di Sciacca, l’incidente probatorio per sentire 5 nordafricani sui fatti avvenuti lo scorso 18 novembre, quando il tunisino Hakim Elfaquihin di 29 anni venne ucciso a colpi di bastoni e pietre nella tendopoli di Caltabellotta.

A chiedere l’incidente probatorio è stato il sostituto procuratore Michele Marrone. I 5 nordafricani non sono in regola con il permesso di soggiorno. Al momento gli indagati per omicidio sono 3 marocchini: un 50enne e un 43enne entrambi irreperibili, rintracciati l’ultima volta presso l’ultimo domicilio in provincia di Trapani. Secondo le accuse avrebbero agito in concorso con un altro marocchino, Ahmed Boudra di 34 anni, che si trova in carcere e che ha sempre respinto le accuse.