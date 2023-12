L'omicidio nella tendopoli di Caltabellotta, resta in carcere il 34enne indagato

Resta in carcere Ahmed Boudra, il marocchino trentaquattrenne indagato per l’omicidio del connazionale ventinovenne Elfaquihin Hakim. Il delitto è avvenuto il 18 novembre nella tendopoli di via Triokola a Caltabellotta dove c'erano diversi immigrati alloggiati per la raccolta delle olive. A rigettare l'istanza di annullamento della misura cautelare, avanzata dall'avvocato Giuseppe La Barbera, è stato il tribunale del Riesame di Palermo.

L’indagato dinanzi al gip del tribunale di Sciacca avrebbe ricostruito che il connazionale ventinovenne e un’altra persona sarebbero entrati nella tenda prendendolo per picchiarlo dopo che nei giorni precedenti lui aveva negato sigarette e soldi. Durante l'aggressione, altri due migranti che erano nella stessa tenda avrebbero colpito il giovane.