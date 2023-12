Altri due indagati per l'omicidio del bracciante a Caltabellotta: entrambi irreperibili

Sale a tre il numero degli indagati per l'omicidio, in seguito ad un pestaggio, di Hakim Elfaquihin, il tunisino di 29 anni morto lo scorso 18 novembre all'interno di una tendopoli a Caltabellotta, allestita per ospitare i braccianti (in nero) che si occupano della raccolta delle olive.

Come racconta il Giornale di Sicilia di oggi, gli inquirenti hanno incluso nell'inchiesta anche un 43enne e un cinquantenne, tutti e due marocchini. Rimane in carcere Ahmed Boudra, già individuato dai carabinieri nelle scorse settimane e accusato di omicidio volontario, nonostante abbia respinto tutti gli addebiti.

Entrambi i nuovi indagati sono però al momento irreperibili nonostante le ricerche si siano allagate a diversi comuni del Trapanese.