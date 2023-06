"Vi farò soffrire, me la pagherete": minacce e botte a mamma e papà per avere i soldi per comprare la droga, denunciato

Minacce, tentativi di aggressione e maltrattamenti sono ormai diventati, in un'abitazione di Canicattì, all'ordine del giorno. Un giovane chiede, con insistenza e senza neanche far mistero del fatto che i soldi gli servono per comprare la roba, denaro a mamma e papà. E in più circostanze quando i genitori si sono rifiutati di aprire il portafogli o quando erano veramente a corto di denaro, il ragazzo non ha esitato a minacciare: "Vi farò soffrire, me la pagherete" o, addirittura, ad afferrare per la gola il padre, picchiandolo. E l'uomo è anche finito al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo". Rabbia e violenza sono state scaricate anche contro la mamma che, per paura, s'è rinchiusa a chiave in camera da letto. Ma il figlio, a calci, è riuscito a sfondare la porta. Un inferno quello che sta vivendo - da tempo ormai - la coppia di genitori che continua, non può far altro, che chiedere "aiuto" alle forze dell'ordine.

In una delle ultime occasioni, il papà ha anche chiamato il medico di famiglia che, assieme agli agenti della polizia municipale, ha portato il ragazzo all'ospedale di Agrigento.

Il padre, ormai disperato, ha bussato alla porta della polizia e ha chiesto - formalizzando denuncia - che venissero perseguiti i reati compiuti dal figlio, ma che si adottassero anche provvedimenti per tentare di recuperare il giovane e la sua esistenza. Cosa che, appunto, la polizia ha subito iniziato a fare.