"Spacciava cocaina ed hashish 'porta a porta' e s'è scagliato contro un poliziotto": arrestato un ventiduenne

Ha tentato di scappare ed ha perfino travolto e ferito un poliziotto. Non l'ha però fatta franca perché gli agenti del commissariato di Canicattì non soltanto sono riusciti a bloccarlo, ma anche ad arrestarlo. Ha 22 anni il canicattinese che è finito nei guai. Le ipotesi di reato che gli sono state contestate sono: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Il giovane a bordo di una moto di grossa cilindrata stava verosimilmente spacciando "porta a porta", consegnava cioè le dosi in luoghi prestabiliti d'appuntamento. Quando gli è stato intimato l'Alt, anziché fermarsi, ha travolto un poliziotto e lo ha fatto finire in ospedale. Il ventiduenne è stato trovato in possesso di 30 grammi di cocaina e 23 di hashish, nonché di alcune dosi di "roba" già confezionate e dunque pronte per essere piazzate sull'illegale mercato dello spaccio. I poliziotti gli hanno anche sequestrato 100 euro, soldi ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

Al poliziotto i medici del "Barone Lombardo" hanno diagnosticato contusioni e traumi giudicati guaribili in 20 giorni, ma l'agente ha continuato a lavorare già sabato notte, domenica ed anche oggi.