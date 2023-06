Minori ubriachi in pieno centro, il questore Ricifari ai genitori: “Sorvegliate i vostri figli”

E' un richiamo alla responsabilità collettiva quello lanciato dal questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, che, prendendo spunto dall'arresto di un presunto spacciatore fatto a Canicattì e che ha visto un ispettore del commissariato travolto dal pusher in fuga, ha evidenziato diverse criticità sociali che destano preoccupazione in materia di pubblica sicurezza della provincia.

Per come anticipato nei giorni scorsi dagli studi di AgrigentoNotizie, il questore di Agrigento è tornato a parlare degli abusi di alcool e droga. Sostanze come il pericoloso crack che provocano devastanti conseguenze per la psiche. Un problema che se non affrontato in modo corale da tutti gli organi dello Stato e della società civile potrebbe rappresentare un dramma per l'intera collettività.

“Chiediamoci se certe abitudini che stiamo consentendo di maturare nei nostri giovani – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il questore Ricifari – siano sane. Mi è successo ieri sera, rientravo a tarda notte, erano circa le ore due, ero sotto la Questura e ho visto tre ragazze di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, barcollare e vomitare. Si tratta di minorenni – ha sottolineato il questore – voglio ricordarlo ai genitori, non va bene. Nel nostro contesto normativo – aggiunge Ricifari – c'è un obbligo per i genitori che devono sorvegliare le loro attività. Se dovessi riscontrare ancora queste situazioni – avverte il questore di Agrigento – le segnalerò ai servizi minorili della giustizia”.