Il naufragio davanti Lampedusa, l'equipaggio di Mare go: "Sopravvissuti per i nostri giubbotti di salvataggio"

"Abbiamo trovato una barca piena di persone, da sole, nel cuore della notte. Barca che è affondata mentre eravamo con le persone alle quali avevamo già dato, fortunatamente, i giubbotti di salvataggio. Sarebbe stata altrimenti una situazione catastrofica". Lo dicono dalla ong tedesca Mare go in merito al naufragio del barchino avvenuto, durante la notte, al largo di Lampedusa, per cui c'è una bambina di 15 mesi dispersa, mentre 44 sono stati i migranti salvati.

"Una catastrofe evitabile se le persone avessero avuto libertà di movimento - hanno continuato dalla ong Mare fo - . Li abbiamo caricati a bordo e la guardia costiera ci ha chiesto di trasbordare, con il nostro Rhib (uno scafo semirigido), i sopravvissuti. Abbiamo fatto quanto richiesto per la sicurezza delle persone".