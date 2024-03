Il presidente della Regione Schifani è al museo archeologico: “Il Mandorlo in fiore va rilanciato a livello internazionale”

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha partecipato stamani all’evento “Una finestra sul territorio”, al museo archeologico di Agrigento Pietro Griffo”, dedicato ai 79 anni del quotidiano La Sicilia. Ha parlato di tante cose che riguardano il territorio. Il primo pensiero è andato al Mandorlo in fiore. “E’ una manifestazione che dobbiamo rilanciare a livello internazionale”, ha detto in riferimento alla kermesse folcloristica attualmente in corso e che si concluderà domenica.

Poi l’attenzione si è spostata sull’aeroporto nella città dei templi: “In questo momento - ha affermato Schifani - siamo concentrati su una strategia diversa per chiudere alcune partite: il cargo a Comiso, la privatizzazione degli aeroporti per renderci più competitivi rispetto al mondo intero”.

Non è mancato il riferimento alle terme di Sciacca: “Alla Bit di Milano ho incontrato Federterme per capire che disponibilità potevano darci come know how. Ho fatto una riunione con i dirigenti per sapere in termini finanziari cosa serve per la ristrutturazione delle terme di Sciacca e Acireale. Noi abbiamo una grande occasione: l'accordo di coesione che firmerò con il premier Meloni che verrà a Palermo di 6,8 miliardi: inseriremo investimenti per le terme per rimetterle in funzione. L'impegno su Sciacca è fermo. Altro aspetto sarà quello gestionale: faremo un'evidenza pubblica per la gestione”.

Infine il riferimento al suo presunto stato di salute precario: "Girano chiacchiere secondo cui il presidente starebbe male. Venite in giro con me e vedrete che sto meglio di prima. Ce la sto mettendo tutta per cambiare la Sicilia".