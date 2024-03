Si aprono le danze del Mandorlo in fiore, il sindaco Miccichè: ”E' il preludio di Capitale italiana della cultura 2025”

“L'avvio della 76esima edizione del Mandorlo in fiore è anche il preludio di quello che succederà in città nel 2025. Lavoriamo per portare il nome di Agrigento non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Siamo ambasciatori di pace e di fratellanza e questa festa lo dimostra”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il sindaco della città dei templi, Franco Miccichè, ha parlato in occasione della sfilata di apertura della kermesse folcloristica che oggi, domenica 10 marzo, come da tradizione, è dedicata ai gruppi siciliani.

Ad aprire la parata è stato un carro allegorico che realizzato dai maestri carristi di Sciacca. Particolarmente soddisfatto dell'esito della prima giornata l'assessore comunale Carmelo Cantone che è anche il coordinatore del Mandorlo in fiore. “Siamo felici, Agrigento è felice e ci sta abbracciando - ha detto - con strade e alberghi pieni. Grazie per avere creduto in noi”.

E' cominciata la festa, il vento non ferma il Mandorlo in fiore: un bagno di folla per accogliere i "Bambini del mondo"

