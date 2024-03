E' cominciata la festa, il vento non ferma il Mandorlo in fiore: un bagno di folla per accogliere i "Bambini del mondo"

Il forte vento delle prime ore del mattino aveva fatto temere che la gente si scoraggiasse per raggiungere il centro cittadino. Ma non è stato così: tantissime persone hanno fatto sentire tutto il loro affetto nell’accogliere i gruppi folk del festival “I bambini del mondo” che, accompagnati dai gruppi locali, hanno dato vita al primo corteo che da piazza Municipio si è incamminato lungo la via Atenea per raggiungere piazza Cavour.

E’ la prima sfilata ufficiale del 76esimo Mandorlo in fiore: i gruppi dei “Bambini del mondo” rappresentano ormai da anni la pittoresca anteprima di quello che è il Festival internazionale del folclore che entrerà nel vivo martedì pomeriggio con l’accensione del tripode dell’amicizia davanti al tempio della Concordia.

Nell’atrio del Comune, questa mattina, hanno risuonato i tamburi e, davanti al palazzo di città, insieme a tanti bambini provenienti da diversi paesi del mondo, c’era anche un carro allegorico che rievocava il Carnevale appena trascorso attualizzandolo con il tema del Mandorlo in fiore. E c'era anche una riproduzione del Telamone in piedi per rendere omaggio al gigante appena eretto nella Valle dei templi: uno dei simboli della città che domenica scorsa ha richiamato migliaia di persone nell'area archeologica per ammirarlo dopo la recente scopertura.

Il pubblico presente si è lasciato trascinare in un vortice di danze ballando in strada con alcuni ragazzi dei gruppi folk agrigentini. Tutti diretti verso il viale della Vittoria dove è stato allestito un palcoscenico per le esibizioni in piazza Cavour. Alle 16, sempre in piazza Cavour, è prevista una nuova esibizione dei gruppi regionali.

Stasera, alle 20,30 al teatro Pirandello, lo spettacolo al chiuso dei gruppi che partecipano al festival internazionale “I bambini del mondo”.

I biglietti degli spettacoli a pagamento del Mandorlo in fiore si possono acquistare qui.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.