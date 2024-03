Tutti in piazza per chiedere la riapertura delle Terme, La Rocca Ruvolo: "Se questa città soffre, lo subisce l'intero territorio"

L’intera città di Sciacca non ha voluto mancare all’appuntamento: la manifestazione per la riapertura delle Terme, chiuse ormai da 9 anni, è stata un grande successo in termini di presenze. Esponenti della politica, commercianti, studenti: tutti insieme per ridare vita a quella che è considerata la struttura-simbolo della comunità saccense.

“Se questa città soffre per le Terme - ha detto la deputata regionale Margherita La Rocca Ruvolo - allora tutto l’intero territorio soffre. Ma questo governo sta già lavorando per la riapertura. Il presidente della Regione Schifani ha detto che porterà avanti un lavoro concreto prendendo un’impegno serio. Prima c’è stato un governo che le Terme le ha chiuse, poi ce n’è stato un altro che non ha fatto nulla. Ora questo governo, quello di Renato Schifani, si sta adoperando per riaprirle.

La strada migliore è quella che unisce pubblico e privato. Di questo ne ho anche parlato con l’assessore Falcone. Bisogna prima di tutto capire a quali costi di ristrutturazione si va incontro e poi fare in modo che la Regione, tramite i fondi Fsc, metta a disposizione l’80 per cento del capitale. Il resto potrebbe essere a carico dei privati”.

"Difficile fare una stima delle presenze - hanno detto i rappresentanti del Comitato civico 'Patrimonio Termale', promotori dell'iniziativa - dato che il risultato è andato ben oltre le aspettative: studenti, organizzazioni di categoria (pesca agricoltura commercio ed le artigianato), sindacati, club service, associazioni di volontariato, culturali e sportive, liberi professionisti, operai ed impiegati, semplici cittadini. Tutti sono scesi oggi in piazza per chiedere alla politica regionale, pur presente con taluni deputati del territorio, di valorizzare finalmente e concretamente un patrimonio idrotermale con caratteristiche terapeutiche e storico-naturalistiche uniche al mondo".