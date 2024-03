Mandorlo in fiore 2024, comitati in prefettura: treni e navette gratis e taxi a prezzi calmierati

Treni gratuiti - una sorta di metropolitana dalla stazione di Aragona Caldare fino a Porto Empedocle - per trasportare agrigentini, e non solo, nei luoghi degli spettacoli. Servizio navetta continuativo e senza alcun costo e taxi calmierati. I comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocati dal prefetto Filippo Romano, hanno fatto molto di più rispetto a quello che è di loro competenza. Preoccupandosi della mancanza di parcheggi e di eventuali criticità alla viabilità, i comitati (ne sono stati convocati ben 3) hanno varato - e sarà una sorta di test anche in vista di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 - anche misure idonee a garantire sì la sicurezza, ma anche la stessa riuscita degli eventi. Ed è stato garantito - proprio nell'ambito delle misure di safety e security - il contributo operativo dell'Esercito. I militari impegnati nell'operazione "Strade sicure" si occuperanno dei pattugliamenti.

Il Mandorlo in fiore inizia sabato 9 marzo. Tra i momenti più importanti, attenzionati durante i comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, le giornate dedicate all’accensione del tripode dell’amicizia, previsto per martedì davanti al tempio della Concordia e la fiaccolata che si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 15 marzo, nonché le due sfilate domenicali e lo spettacolo conclusivo di domenica 17 marzo nella Valle dei Templi.

Venerdì 15 marzo, alle 11, come da tradizione, una rappresentanza dei gruppi folk sarà ricevuta in prefettura per il consueto scambio di doni. Un momento che costituisce occasione per esaltare l’armonia tra i popoli e una rinnovata alleanza tra gioiose musiche e danze e scambi culturali, che ci rendono cittadini del mondo. Una celebrazione, in un periodo storico delicato, che costituisce una esortazione alla fratellanza tra le genti, e divulga un messaggio di pace, in nome di uno spirito di serena amicizia tra differenti etnie e culture, portatori, ciascuno, delle proprie tradizioni.

Alle riunioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica hanno preso parte i rappresentanti del Comune di Agrigento, di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, ente Parco, Aap, Protezione civile comunale, provinciale, regionale, Cri, 118.