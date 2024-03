Mandorlo in fiore, la città si prepara ai "Bambini del mondo": come cambia il traffico

Tutto pronto per il "via" all'edizione 2024 del Mandorlo in fiore che vedrà, domenica 10 marzo, le prime sfilate dei "Bambini del Mondo".

Proprio per consentire lo svolgimento delle iniziative il Comune ha disposto delle modifiche al traffico che verranno verosimilmente applicate anche per le sfilate del "Festival internazionale del folklore". E' necessario adottare il condizionale per il semplice fatto che ancora oggi non esiste una ordinanza complessiva l'ente infatti si è limitato a firmare singoli provvedimenti connessi a specifici eventi.

Questo, ad esempio, varrà solo per la giornata di domenica 10 marzo.

In piazza Pirandello si provvederà all'istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle 6 fino a cessato bisogno e del divieto di circolazione ad eccezione dei mezzi di soccorso e degli automezzi delle forze dell’ordine.

Chi proviene dalla via Bac Bac, per raggiungere la via Empedocle, la via Garibaldi e la via Orfane/Barone, dovrà transitare per la via Amendola.

Divieto di sosta con rimozione anche in piazza Sinatra sempre dalle 6 e fino a cessato bisogno. I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni possono transitare a sinistra per la piazza Pirandello (lato panificio).

Chiusa al transito dalle 6 e fino a cessato bisogno sarà anche la via Atenea, dove sarà vigente anche un divieto di sosta con rimozione. Vietato parcheggiare anche in piazzale Aldo Moro, ambo i lati, dalle 6 e fino a cessato bisogno lato Bar Milano e lato Centro estetica maschile.

Il 9 marzo, dalle 7 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione nel piazzale antistante la banca "San Paolo" per consentire il montaggio della tenda. Giorno 10 marzo in tutta la piazza Vittorio Emanuele verrà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 6 ad eccezione dei posti riservati alle forze dell'ordine.

Giorno 10, all'altezza del Palazzo delle poste, chiusura al transito veicolare per piazza Marconi, con possibilità per chi proviene dalla via Imera, di svoltare a sinistra per via Cicerone e via San Vito fino al passaggio dei gruppi folkloristici.

In piazza Marconi entrerà in vigore un divieto di sosta con rimozione in tutta la piazza dalle 6 e divieto di circolazione dalle 7 fino a cessato bisogno a tutti i veicoli, mentre al viale della Vittoria saranno imposti il divieto di sosta con rimozione ambo i lati e la chiusura al transito veicolare dalle 6 fino a cessato bisogno nel tratto compreso tra l’incrocio con piazza Marconi e fino all’incrocio con salita Coniglio. Chiuso il transito in direzione piazza Marconi all’altezza dell’ex caserma dei vigili del fuoco.

Chiusa al traffico la via Crispi in direzione piazza Marconi, nell'area di intersezione tra la via Crispi e la via Ugo La Malfa.

Disposta anche la chiusura al transito veicolare dell'area di incrocio con la via Sturzo con obbligo di svolta a destra.

In via Acrone chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con via Esseneto e piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio della stazione ferroviaria dello Stato.

Le aree di parcheggio previste sono: piano San Gregorio; parcheggio pluripiano di via Empedocle; Cugno Vela e viale Sicilia, mentre i bus turistici avranno un percorso personalizzato.

In particolare, chi proviene dalle statali 640, 115 e 122, dopo aver accompagnato i passeggeri in piazzale La Malfa dovrà poi sostare sosteranno presso il parcheggio Cugno Vela. Chi proviene dalle statali 118 e 189 invece dovrà dirigersi in viale Sicilia.