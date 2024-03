Mandorlo in fiore 2024, Micciché firma l'ordinanza: ecco tutti i divieti durante le sfilate dei gruppi folk e la fiaccolata

L'ordinanza è stata firmata. Il sindaco di Agrigento, Franco Micciché, ha deciso quali saranno i divieti - in occasione del 76esimo Mandorlo in fiore - per garantire la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità.

Divieti che saranno validi per le due domeniche (il 10 e il 17) a partire dalle ore 9 e fino al passaggio, in occasione delle sfilate, dei gruppi folcloristici e dalle ore 16 e fino al deflusso della tradizionale fiaccolata. Eccoli nel dettaglio.

Vietato vendere bevande alcoliche, superalcoliche e non alcoliche da asporto e negli spazi esterni di pertinenza dei locali, in bottiglie di vetro e lattine. Divieto valido anche per i distributori automatici.

Vietato portare al seguito delle sfilate, della fiaccolata e durante la cerimonia di premiazione alla Valle dei Templi bevande in contenitori di vetro e lattine o oggetti contundenti - come aste per selfie, caschi e bombolette spray urticanti - che possono essere utilizzati per offendere o turbare l'incolumità pubblica.

Vietato collocare tavoli e sedie negli spazi esterni di pertinenza (marciapiedi, scalinate e porzioni di strada) dei locali. Stop alla diffusione di musica e suoni degli esercizi commerciali presenti lungo le strade interessate dalle sfilate dei gruppi folk e dalla fiaccolata, ossia piazza Pirandello, via Atenea, Porta di Ponte, viale Della Vittoria, vie Acrone, Callicratide, Manzoni e stadio Esseneto.

"La violazione dell'ordinanza - conclude il sindaco Franco Micciché - comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste che vanno da 25 a 500 euro". Come sempre è stato dato mandato alla polizia locale e a tutte le forze dell'ordine di fare rispettare l'ordinanza.