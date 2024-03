Con il gesto d'amore e solidarietà dei piccoli della Costa Rica ai ricoverati di Pediatria al via il Mandorlo in fiore 2024

Inizia, come da tradizione, con un gesto di amore e solidarietà il 21esimo festival internazionale "I bambini del mondo", organizzato dall'Aifa (associazione International folk Agrigento). Stamani, il gruppo folk della Costa Rica - “Agrupacion folclorica Orgullo de mi Patria” - è stato nel reparto di Pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio, portando allegria ai piccoli degenti ricoverati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La collaborazione tra Aifa e Asp, con il primario di Pediatria Giuseppe Gramaglia in particolare, ormai va avanti da diversi anni. L'obiettivo resta sempre lo stesso: portare il Mandorlo in fiore in corsia e far godere anche ai piccoli degenti la festa più importante di Agrigento. L'allegria, la musica, i costumi del gruppo della Costa Rica sono stati molto apprezzati dai piccoli degenti che sono stati coinvolti in questi bei momenti di folclore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 21esimo festival internazionale del folklore "I bambini del mondo" parte ufficialmente domani mattina con la sfilata da piazza Pirandello fino in piazza Cavour dove alle ore 12 è prevista la prima esibizione. In serata invece al teatro Pirandello verrà aperto ufficialmente il Festival i bambini del mondo con l'esibizione di tutti i gruppi.

"E' un festival che cresce sempre di più", ha dichiarato il presidente Aifa Luca Criscenzo.