Sulla spiaggia di Marinella per imparare a costruire e "surfare"

Sono aperte le iscrizioni al Workshop Karma Garden, esempio pratico di autocostruzione in legno per l’ideazione e realizzazione di una linea di arredo da esterni, per il giardino della nuova sede della Karma Sea School. La scuola di windsurf e sport acquatici a Porto Empedocle, la cui nuova sede si trova in una casa colonica sulla spiaggia urbana di Marinella. Il Karma Garden sarà quindi a diretto contatto con la spiaggia e con il mare.

L'obiettivo è quello di rendere fruibile alla comunità locale e ai soci uno spazio per eventi e relax, che possa favorire lo sviluppo di un polo di aggregazione culturale dell’area. Gli organizzatori sono la Karma Sea School, da 20 anni impegnata nell'insegnamento delle tecniche del surf e del rispetto della natura, la Petites Folies School. Attraverso un processo di learning by doing il progetto di design è pensato per dare l'opportunità ai partecipanti di capire e sperimentare tutte le fasi: dalla costruzione alla consegna dei manufatti. Il cosiddetto Grriz è uno studio di architettura, arte e design con sedi a Bologna e Lione. La passione per il paesaggio naturale e l’ambiente costruito si manifesta attraverso lo sviluppo di interventi architettonici di piccola scala caratterizzati dall’uso di materiali sostenibili e pratiche tradizionali.

Saranno 5 le giornate di lavoro intenso e di scoperta del territorio di Porto Empedocle e di Agrigento attraverso attività escursionistiche e di visita. Sarà inoltre possibile prendere le prime lezioni di windsurf. Il workshop si terrà dal 10 al 14 giugno. Per info studio@grriz.com, +39 3899036517. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza alle attività per un numero

pari a 40 ore di lavoro che può essere utilizzato per richiedere CFU alla propria università. Le iscrizioni saranno possibili entro il 6 maggio, sono disponibili ancora 10 posti.