Mandorlo in fiore, tornano i treni storici: si andrà allo spettacolo finale in carrozze d’altri tempi

I treni storici non mancheranno neanche per l’edizione 2024 del Mandorlo in Fiore. Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo la Fondazione FS ha predisposto l’esclusivo servizio turistico per garantire la mobilità tra Agrigento, la Valle dei templi e Porto Empedocle nelle giornate di massima affluenza di visitatori.

Diversi treni, con il famoso locomotore ALn 668 nella bellissima livrea originale, saranno a disposizione del pubblico per raggiungere agevolmente l’area archeologica ed assistere, tra l’altro, allo spettacolo conclusivo della domenica pomeriggio.

Prima partenza da Agrigento Centrale alle 8.23 con arrivo a Porto Empedocle Succursale alle 9.11. Partenze successive da Agrigento Centrale alle ore 10,31, alle 13,26 e alle 15,31. Ultimo ritorno della giornata con partenza da Porto Empedocle alle 18,25 e arrivo ad Agrigento alle 19,10.

Previste fermate intermedie, in entrambe le direzioni, ad Agrigento Bassa, tempio di Vulcano e Porto Empedocle Centrale.

Le informazioni per prenotare i biglietti verranno rese note non appena disponibili sul sito di Fondazione FS.