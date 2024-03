Mandorlo in fiore, tutti i panifici in città rimarranno aperti nelle due domeniche di festa

Panifici aperti nelle 2 domeniche del Mandorlo in fiore, ad Agrigento, per la 74esima edizione della kermesse folcloristica. Lo ha deciso il sindaco Francesco Miccichè con apposita ordinanza: potranno aprire le saracinesche nelle giornate del 10 e 17 marzo, ovvero le due domeniche che segnano l’inizio e la fine della manifestazione.

Il presidente provinciale di Assopanificatori, Davide Dalli Cardillo, ha espresso tutto il suo compiacimento per una decisione che accoglie tempestivamente l’istanza da lui formulata appena qualche giorno fa.

“Considerato il numero di presenze che si attendono per le due giornate – dice Dallicardillo - con l’apertura domenicale si ritiene anche di svolgere un servizio molto apprezzato dai numerosi visitatori che si ritroveranno ad Agrigento per assistere alle manifestazioni legate alla 74° edizione della Sagra del Mandorlo in fiore.