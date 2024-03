Soccorsi e sbarcati 43 migranti: messi in viaggio con il mare in tempesta

Quarantatré migranti, fra cui 3 donne e 2 minori, sono stati soccorsi dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera mentre erano, al largo di Lampedusa, su barchino di ferro di 7 metri. Il gruppo è stato trasbordato e il natante, partito da Sfax in Tunisia, è stato lasciato alla deriva. I 43 hanno riferito d'aver pagato mille dinari tunisini per la traversata e di essere originari di Gambia, Guinea Conakry, Guinea Biassu, Mali, Senegal e Mauritania e d'essersi messi in viaggio alle ore 23 di giovedì. Le condizioni del mare sono proibitive e i militari della Capitaneria e della guardia di finanza pattugliano le coste antistanti e al largo della maggiore delle isole Pelagie.

I 43 sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove c'erano altrettanti ospiti giunti negli scorsi giorni.