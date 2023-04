Istituzioni a confronto

Emergenza migranti: il ministro Piantedosi a Lampedusa, l'hotspot è la prima tappa della visita lampo

Ad accompagnarlo, fra gli altri, il commissario delegato Valerio Valenti che lo scorso 18 aprile si era impegnato per una efficiente gestione della struttura di primissima accoglienza ad affidarla alla Croce Rossa italiana, ma anche per l'impiego di due navi in più rispetto agli usuali traghetti di linea per velocizzare gli spostamenti