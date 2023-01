Emergenza sbarchi, il ministro Piantedosi: “Questa è la provincia che accoglie stabilmente migliaia di migranti”

“Ero venuto per ascoltare ma sono soddisfatto anche per aver appreso, questa è una provincia dove c'è il maggiore punto di sbarco d'Europa e che accoglie stabilmente circa mille e trecento migranti. L'impegno che ho preso con quanti erano presenti al tavolo è quello di ritornare al più presto con qualche cosa che possa rappresentare il segno tangibile delle discussioni avviate oggi”.

Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che verteva sull'emergenza sbarchi a Lampedusa. Il ministro, accompagnato dal capo della polizia, Lamberto Giannini ha presieduto il vertice al quale, oltre al prefetto della città dei Templi, Maria Rita Cocciufa hanno partecipato anche i vertici agrigentini delle forze dell'ordine e i sindaci della città capoluogo e di Lampedusa e Linosa.

Per quanto riguarda invece le assegnazioni dei porti alle navi Ong, il capo del Viminale ha prcisato: “ Ci sarà un'equa distribuzione, l'impegno del governo è quello di evitare che la Sicilia e la Calabria diventino il campo profughi dell'Europa”.

“Purtroppo ci sono dei numeri stratosferici, in soli deci giorni a Lampedusa abbiamo avuto circa tre mila transiti, le ipotesi di collocazione sono tante, si può tornare anche a pensare al ritorno delle navi quarantena per fare la spola tra l'isola e la Sicilia per sgravare il peso dell'hotspot sul territorio che, per i suoi limiti di superficie, diventa di difficile gestione”. Così invece ha commentato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, subito dopo l'incontro con il ministro Piantedosi.