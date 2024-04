Auto contromano sulla statale 640, è allarme: Sos al 112 e automobilisti terrorizzati

Auto contromano lungo la strada statale 640, lungo la carreggiata che ordinariamente da Agrigento conduce verso Caltanissetta.

All'altezza del bivio per Racalmuto, una Fiat Panda beige - il cui conducente ha, senza ombra di dubbio, sbagliato a imboccare la raddoppiata carreggiata - anziché percorrere il senso di marcia Caltanissetta-Agrigento, si è avventurato contromano sulla carreggiata sbagliata. Inutili i tentativi, degli automobilisti, di bloccarlo suonando il clacson e lampeggiando. La Fiat Panda beige ha continuato la marcia lasciandosi alle spalle Racalmuto e procedendo verso Favara. Ma appunto sulla carreggiata sbagliata.

Una segnalazione è stata fatta al numero unico d'emergenza: il 112. La sala operativa ha già dirottato le pattuglie dei carabinieri sulla statale 640. Di fatto, si vuole - e anche immediatamente - scongiurare rischi e pericoli per gli automobilisti che sono in transito sulla statale e che potrebbero trovarsi davanti agli occhi un'autovettura che non potrebbe fare quel senso di marcia. Chi è alla guida, qualora pizzicato, rischia di vedersi ritirare la patente di guida, oltre ad essere multato.

