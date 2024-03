Fuoco al reparto di Medicina dell'ospedale di Ribera: morto un 53enne, salvi 4 pazienti e inagibile un'ala della struttura

Ore 21,44. La procura di Sciacca, con il sostituto di turno, ha disposto il sequestro dell'intera area. Dovranno essere fatti accertamenti per stabilire che tutto sia effettivamente andato per come risulta essere stato al momento ricostruito. Il piano dell'ospedale, dove c'è il reparto di Medicina, è completamente allagato. I quattro pazienti che erano ricoverati nel reparto stanno bene, sono sotto choc, ma stanno bene. Tutto, anche dal punto di vista sanitario, è sotto controllo.

Ore 21,24. Un'ala dell'ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera è stata dichiarata inagibile. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme nel reparto di Medicina dove c'erano 5 pazienti ricoverati. Quattro sono stati già trasferiti in un'altra ala della struttura sanitaria. Il cadavere del quinto paziente, del romeno 53enne residente a Canicattì e ricoverato nella tarda mattinata di ieri a Ribera, è invece di fase di trasferimento nella camera mortuaria. Non ci sono feriti, né intossicati. A coordinare le operazioni di soccorso è stata la sala operativa della questura di Agrigento. A Ribera è presente anche il dirigente del commissariato di Sciacca, il vice questore Cesare Castelli.

Ore 21,13. Il paziente di Medicina dell'ospedale di Ribera che ha perso la vita è stato identificato. Si tratta di un romeno di 53 anni, Brustureanu Costica, residente a Canicattì. L'uomo era stato ricoverato ieri, poco dopo pranzo nella struttura di Ribera.

Ore 21,10. Secondo una prima ricostruzione, ma tutto è ancora in corso d'accertamento, il paziente romeno che è deceduto pare che si sia tolto la mascherina di somministrazione dell'ossigeno, terapia alla quale veniva sottoposto, e si sarebbe acceso una sigaretta. La scintilla ha fatto esplodere il macchinario ed è divampato il gigantesco incendio che, al momento, i pompieri stanno disperatamente cercando di domare.

Ore 20.52. I vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di un romeno in una delle stanze del reparto di Medicina. Si tratta di un paziente che era ricoverato. Il comando provinciale dei pompieri di Agrigento ha inviato anche un mezzo che farà da unità di crisi locale.

Ore 20.09. Un incendio è scoppiato nel reparto di Medicina dell'ospedale "Fratelli Parlapiano" di Ribera. L'allarme è stato lanciato, e immediatamente raccolto, dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Sul posto sono già giunti i pompieri del distaccamento di Sciacca e sono arrivate anche le squadre di Santa Margherita di Belìce e di Agrigento. Al lavoro anche i carabinieri della locale tenenza ed è giunta anche la polizia del commissariato Sciacca. La Questura della città dei Templi sta coordinando soccorsi e interventi. Secondo quanto è emerso - al momento dell'allarme acquisito dalla sala operativa del numero unico d'emergenza - il fuoco si vedeva, e a distanza, da una finestra. E c'è fumo, molto fumo, fra i reparti. Non è chiara l'entità del rogo. A quanto pare c'è un paziente intrappolato fra le fiamme e i pompieri stanno cercando di tirarlo fuori.

(In aggiornamento)