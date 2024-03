L'incendio all'ospedale di Ribera, l'Asp nominerà un ingegnere strutturista: almeno 2 mesi per riaprire l'ala inagibile

Martedì, alle ore 11, il commissario dell'Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci, sarà - secondo quanto annunciato dal capogruppo della Dc all'Ars, nonché ex sindaco di Ribera, Carmelo Pace - all'ospedale Fratelli Parlapiano. Incontrerà gli operatori sanitari e i sindaci del comprensorio per fare il punto della situazione.

La stima economica dei danni ancora non c'è. Non può esserci, ma - secondo quanto si vocifera fra i ben informati - non saranno pochi soldi. E non potrà che farsene carico l'Asp di Agrigento. L'azienda sanitaria provinciale, secondo quanto confermato dal direttore sanitario Salvatore Cascio, affiderà l'incarico a un ingegnere strutturista. Di fatto, i passaggi dovrebbero essere questi: verifica tecnica dei danni che ha subito il reparto di Medicina, anche, naturalmente, a livello strutturale; quantifica della spesa che sarà necessario sostenere; affidamento dei lavori che faranno tornare l'agibilità (che dovrà essere confermata da atto ufficiale) dell'ala dell'ospedale. Si parla - ma ancora non può esserci chiara contezza, che si avrà invece quando ci sarà l'esito della verifica tecnica, - di una previsione di almeno un paio di mesi per poter riaprire la porzione di struttura sanitaria.

La Procura della Repubblica di Sciacca, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta, si baserà - per ricostruire con certezza categorica cosa abbia innescato l'esplosione del macchinario dell'ossigenoterapia e incendio - sui rilievi del Niat di Palermo, il nucleo investigativo speciale dei vigili del fuoco arrivato ieri a Ribera. Ma anche su quanto è emerso dai racconti del medico, due infermieri e un operatore socio-sanitario che erano in servizio in reparto al momento dei fatti.

