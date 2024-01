Dissequestrate le salme delle romene trucidate: Naro si prepara all'addio nella "Casa del commiato"

Le salme di Delia Zarniscu e Maria Rus, le due romene trucidate a Naro nella notte fra giovedì e venerdì, sono state dissequestrate dalla Procura della Repubblica di Agrigento.

Nel piccolo Comune dell'Agrigentino, proprio in questi minuti, mentre sono in corso i rilievi del Ris di Messina nell'abitazione di via Vinci, ci si sta organizzando per l'ultimo saluto alle due vittime. I funerali non sono stati infatti ancora fissati. Verosimilmente dovrebbero essere celebrati domani. Nella giornata delle esequie sarà lutto cittadino, così per come ha già annunciato - poche ore dopo la tragedia - il sindaco Maria Grazia Brandara.

Le salme delle due donne verranno portate nella "Casa del commiato" e verosimilmente - visto che erano ortodosse - si terrà proprio lì l'ultimo saluto. Non è stato ancora stabilito se le esequie verranno celebrate assieme o singolarmente. E' certo invece il fatto che entrambe le vittime, dopo i funerali, verranno traslate in Romania.