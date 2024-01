L'incendio auto del 23enne disoccupato: la Toyota Yaris era stata rubata poche ore prima

Rubata e incendiata. Non sembrerebbero esserci più dubbi sulla natura dolosa che ha completamente devastato la Toyota Yaris di proprietà di un ventitreenne disoccupato di Sciacca. L'utilitaria è stata ritrovata, fra domenica e lunedì notte, lungo la strada provinciale 76, in contrada Carbollace, all'altezza del bivio per Sant'Anna.

I carabinieri della stazione di Sciacca, dopo che i pompieri hanno spento l'incendio, hanno subito avviato le indagini ed hanno identificato il proprietario della vettura. Effettuando i controlli, i militari dell'Arma hanno accertato che, nella giornata di domenica, quindi alcune ora prima del rinvenimento della vettura a fuoco, era stata formalizzata una denuncia di furto a carico di ignoti. A presentarla era stato appunto il ventitreenne proprietario.

Difficilissimo, quasi impossibile, a questo punto, pensare ad un incendio accidentale. C'è però da capire - inevitabilmente le indagini si starebbero concentrando anche su questo - se, e in che circostanza, l'utilitaria sia stata, subito dopo il furto, usata o meno. Nulla, neanche il più piccolo indizio, viene tralasciato per cercare di comprendere se furto e incendio siano stati atti contro il 23enne o se invece quella Toyota Yaris avrebbe potuto essere anche un'altra autovettura facile da far sparire.