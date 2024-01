Brucia l'auto di un 23enne: cause non chiare, aperta un'inchiesta

Le cause non sono chiare. Spetterà all'attività investigativa dei carabinieri stabilire se la scintilla iniziale è stata appiccata o se si è innescata in maniera accidentale. Il fuoco ha però distrutto la Toyota Yaris di proprietà di un ventitreenne di Sciacca.

Era da poco trascorsa mezzanotte, fra domenica e ieri, quando i vigili del fuoco raccoglievano l'Sos. L'incendio auto era in corso lungo la strada provinciale 76, in contrada Carbollace, all'altezza del bivio per Sant'Anna. Una squadra dei pompieri del distaccamento di Sciacca si è subito precipitata e, idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno cercato di salvare il salvabile. Sul posto anche i militari dell'Arma della sezione Radiomobile che, una volta spento il rogo, hanno cercato - come sempre avviene in questo genere di casi - indizi o tracce per inquadrare subito la natura del rogo. Non sarebbero state trovate bottiglie, né taniche contenenti liquido infiammabile. Ecco perché le cause del rogo sono state inquadrate come in corso d'accertamento. Servirà verosimilmente del tempo per fare chiarezza. Scontato, anche se non ci sono conferme istituzionali al riguardo, che gli investigatori abbiano già sentito il proprietario della Toyota.