Retegui approda in Serie A: l'attaccante con sangue canicattinese firma col Genoa

Visite mediche a Genova per l'italo argentino Mateo Retegui, il nuovo attaccante del club rossoblù che firmerà domani un contratto di quattro anni con il neopromosso Genoa.

L'attaccante argentino, col passaporto italiano grazie al bisnonno materno Angelo, che era di Canicattì, dopo essere finito sulle prime pagine dei giornali per le convocazioni in nazionale del ct Roberto Mancini, approda nella Serie A.

Il giocatore in mattinata ha raggiunto il laboratorio di riferimento del club genoano e al termine è ripartito alla volta di Milano per le ultime formalità burocratiche. Tornerà definitivamente a Genova nei prossimi giorni per mettersi a disposizione del tecnico Alberto Gilardino.

La storia di Retegui, che il 29 aprile ha compiuto 24 anni, ha affascinato Canicattì e la provincia di Agrigento ma non solo: nei giorni successivi ai suoi esordi in nazionale, in cui ha segnato due reti contro Inghilterra e Malta, la sua storia ispirò titoli e pagine dei giornali sportivi nazionali.

Il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, ha annunciato di volergli conferire la cittadinanza onoraria. Angelo Dimarco, bisnonno materno, nel dopoguerra lasciò la provincia di Agrigento per cercare fortuna in Argentina. Proprio lì, il nonno e poi il padre di Mateo si appassionarono all’hockey: Carlos, il padre, è stato prima campione e poi anche ct dell’Argentina medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2016 a Rio.

Anche Mateo da ragazzino ha fatto parte del giro della nazionale giovanile argentina di hockey su prato, prima che un osservatore del Boca non lo notasse convincendolo a scegliere definitivamente il calcio. Nell'ultima stagione ha giocato nel Tigre, squadra di Serie A argentina, mettendo a segno 29 reti in 43 partite.