Torneo di Taekwondo per bambini a Barcellona Pozzo di Gotto, 8 medaglie per gli atleti di Lampedusa

L’Albatros Taekwondo Lampedusa non si ferma e questa volta lascia il segno in Sicilia partecipando al torneo “Kim e Liú” a Barcellona Pozzo Di Gotto, con le categorie che vedono impegnati i bambini dai 6 anni agli 11 anni. Ottimi i risultati nonostante gli incontri davvero impegnativi: su 13 atleti, infatti, in 8 sono riusciti a conquistare ben 8 medaglie: un oro, 2 argenti e 5 bronzi.