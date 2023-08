Ubriaco devasta il centro d'accoglienza, denunciato un ivoriano

Ivoriano ubriaco danneggia il centro d'accoglienza di contrada Zaccanello a Racalmuto, dove è stato ospitato. Dopo i disordini innescatisi per la reazione del genitore che ha assistito alle molestie in danno della figlia sedicenne, da parte di due tunisini, un nuovo momento di caos si è registrato a causa di un migrante ospite di una struttura d'accoglienza di Racalmuto. L'uomo, però, in questo caso, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per danneggiamento.

L'immigrato, ieri notte, ha iniziato a dare segni di instabilità, prendendosela con il personale della struttura. L'ivoriano si è scagliato contro alcuni ospiti di altra nazionalità e poi si è avventato contro gli arredi, distruggendoli. Sono stati chiamati i carabinieri che subito intervenuti hanno riportato la calma. Il migrante è stato bloccato e con un’ambulanza del 118 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.