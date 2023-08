Turista scappato dalla città perché sporca, sui social solo sorrisi e "no comment" con la stampa

Il suo nome, per quanto straniero, è stato sulla bocca di tutti gli agrigentini nelle settimane scorse. Federico Perez, avvocato londinese (in realtà è sudamericano), turista che ha deciso di fuggire da Agrigento perché, a suo dire, sporca e abitata da gente ignorante è divenuto forse suo malgrado un personaggio pubblico attraverso la diffusione del titolare del b&b in cui soggiornava appunto di un collage di foto del centro storico in stato di degrado che lo avrebbero persino spinto a lasciare la città anzitempo.

Grande polemica, grande sdegno pubblico, con il sindaco Franco Micciché che ha tentato di invitare lo stesso Perez a soggiornare in città gratis per una settimana. Un tentativo nemmeno particolarmente nascosto di provare a scoprire se quel nome fosse un alias, un "fake" o fosse reale.

In realtà è bastata una rapidissima ricerca su Facebook e Instagram per trovarlo e scoprire che l'uomo ha raggiunto Agrigento nel corso di una lunghissima vacanza che lo ha portato in vari luoghi in Sicilia e in Italia. L'unica traccia del suo passaggio in città, due foto inserite in un reel con la Valle dei Templi. Nessuna critica, nessun commento, solo volti sorridenti e soddisfatti. Persino un cuoricino dei luoghi visitati nella nostra Isola.

Dopo aver ricevuto la conferma che si trattasse proprio del turista più "mordi e fuggi" della storia agrigentina, gli abbiamo rivolto delle domande su Instagram: era a conoscenza che il suo messaggio rivolto all'albergatore era stato diffuso alla stampa? Sapeva della polemica che era sorta sulla vicenda? Aveva ricevuto l'invito del sindaco?

Dopo qualche giorno di silenzio è stata effettuata una chiamata sempre su Instagram all'avvocato Perez, per consentirgli di leggere i messaggi finiti probabilmente nella cartella destinata ai direct delle persone che non sono contatti. La risposta è arrivata un paio di giorni dopo, senza parole: Perez ha bloccato il mio contatto e, verosimilmente, non intende parlare della vicenda.

C'è quindi un soggiorno di 7 giorni gratuito offerto dal sindaco che probabilmente non sarà utilizzato. Turisti indignati - ma riservatissimi quando a parlare è un giornalista - di tutto il mondo, fatevi avanti.