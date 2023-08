“Dormo solo una notte e vado via, la città è troppo sporca”: il video del turista indignato diventa virale

Ha scattato delle foto dei vicoli del centro storico pieni di rifiuti, poi diventate un collage video, scrivendo un messaggio alla titolare del b&b in cui esprime tutta la sua delusione. La denuncia del Codacons: “Abbiamo il 30 per cento di turisti in meno nonostante il titolo di Capitale della cultura”

”Questo messaggio per farvi sapere che domani mattina andrò via. Lascio le chiavi tra le 6 e le 7 del mattino. L’ingresso è sporco, pieno di odori, alcune persone che attraversano hanno paura. La città è sporca e la gente è poco istruita. Una vergogna la mia esperienza qui”.

Non ha neanche voluto fare colazione Federico Perez, turista inglese in visita ad Agrigento. E’ andato via all’alba ma il suo programma originario era quello di rimanere nella città dei templi per 3 giorni. Prima di andarsene ha scattato delle foto ai vicoli del centro storico di Agrigento pieni di spazzatura per poi inviarle alla titolare del b&b.

A denunciarlo, con voce fuori campo nel video pubblicato su Youtube dal Codacons, già virale, è stato il compagno della titolare del b&b che ha ospitato il turista. In coda c’è anche il video del messaggio che Federico Perez ha scritto con la traduzione vocale.

Sul caso è intervenuto il Codacons con il responsabile regionale Giuseppe Di Rosa: ”A marzo del 2021 ci eravamo messi a disposizione di chi amministra per trovare tutti insieme la soluzione migliore per la pulizia della città. Oggi basta vedere le recensioni su un qualunque portale per avere idea di ciò che accade ad Agrigento che, pur col titolo di Capitale italiana della Cultura 2025, perde il 30 per cento delle presenze turistiche".