Turisti fuggono da b&b dopo la prima notte: “Sorpresi di quanto sia sporco il centro storico”

Una coppia di turisti australiani “fugge” dal centro storico di Agrigento dopo aver visto il livello di sporcizia ed incuria che caratterizza la parte antica della città. Immancabile il feedback negativo: una recensione che però non colpevolizza il gestore della struttura ricettiva, ma piuttosto fa un chiaro riferimento all’amministrazione locale che dovrebbe essere più attenta a presentare come si deve una città che, da qui al 2025, sarà sotto i riflettori d’Italia con il titolo di Capitale della cultura.

Il contenuto del messaggio scritto dai turisti è stato pubblicato su Facebook da Antonio Pancamo Puglia, noto operatore culturale della città, titolare del b&b che si trova in via Palillo. Un post che è una lettera aperta alle autorità pubbliche: “Chi vuole - scrive Pancamo Puglia - può diffondere questo mio pensiero. Sono il titolare di una delle tante case vacanza nel cuore antico di Girgenti”.

Eloquente il feedback privato che la coppia di visitatori australiani ha inviato dopo aver trascorso una sola notte (su due prenotate), andati via anzitempo: “Abbiamo pensato di farle sapere - scrivono i turisti - la motivazione che ci ha spinti ad andare via prima. Siamo rimasti sorpresi da quanto sia sporco il quartiere. Spazzatura abbandonata intorno al luogo in cui abbiamo parcheggiato e fino all’alloggio, gli escrementi di cani e gatti ad ogni angolo quando abbiamo passeggiato nelle stradine vicino l’appartamento. So che questo non è un suo problema diretto in quanto gestore, ma sicuramente influisce sul modo in cui parleremo ai nostri amici della città vecchia. Non potremmo mai consigliare a qualcuno di soggiornare nella zona. Forse potrebbe servire inviare una comunicazione alle autorità locali competenti?”.

“Sto pubblicando questo messaggio - aggiunge Pancamo Puglia - su espressa richiesta dei miei ospiti. Una lamentela a cui, signor sindaco e signori assessori, mi accodo.

Pronta la replica del sindaco Franco Miccichè: “Purtroppo la precedente amministrazione ha ridotto l’organico dei netturbini da 180 a 105. Sono consapevole della difficile situazione in cui versano i quartieri che, ad oggi, non dispongono quindi di un servizio dedicato. A ottobre scadrà il contratto e ne ho già predisposto uno nuovo che prevede l’incremento del numero degli addetti che potranno quindi raggiungere i quartieri. Nel frattempo mi impegnerò a tamponare la situazione intervenendo a campione nelle zone in cui ci sono maggiori criticità, come quella oggetto della segnalazione”.

“Forse dovrei pazientemente spiegare ai miei visitatori - aggiunge Pancamo Puglia - che mi è stata appena recapitata la bolletta dell’immondizia aumentata rispetto allo scorso anno (a fronte di un servizio peggiore che in passato era già pessimo) in cui alla sezione ‘trasparenza’ si indica che ‘lo spazzamento delle vie principali avviene quotidianamente e che nelle altre zone avviene a cadenza bisettimanale o mensile’. Forse dovrei spiegare che non si tratta di humour inglese, che il contenuto della bolletta non è una battuta, che a noi cittadini e contribuenti sembra una presa in giro che non fa così tanto ridere dal momento che i netturbini nemmeno sanno dove si trova, ad esempio, la via Palillo dove insiste la mia casa vacanze. O via delle Mura o tutto il resto del centro storico in cui non se ne vede nemmeno uno, eccetto che nelle zone di Porta di Ponte e via Atenea. Forse dovrei raccontare loro che l’idea di centro storico, di ‘Girgenti’, che è stata lanciata nell’ultimo decennio dalle passate amministrazioni, è definitivamente tramontata e che il cuore antico della nostra città, a fronte di centinaia di case vacanze e bed and breakfast, è completamente sparito dall’agenda della nostra amministrazione corrente. E che purtroppo no, non basta piantare un albero in piazza Ravanusella o paventare interventi futuri sbandierando finanziamenti per rendere Agrigento/Girgenti migliore e più accogliente di quello che è. Perché i nostri ospiti passano per tutto il centro storico. E ci passano adesso. Non tra 5, 10 o 20 anni.

Forse dovrei dire che, in quanto residente del centro storico, riscontro ogni giorno lo stesso stato di degrado di sporcizia e di abbandono. E che no, non mi sento a mio agio. Ma mi vergogno di fronte ai numerosissimi visitatori che passano davanti alla mia porta ogni giorno. Forse dovrei anche aggiungere che non basta vantarsi del titolo di ‘Capitale della cultura 2025’ e decantare le nostre bellezze su tutti i media, quando i nostri ospiti scappano anziché rimanere disgustati dalla sporcizia e dall’incuria. Io mi sono sentito mortificato in quanto padrone di casa mia. E ho sentito la necessità di dovermi scusare anche se non era mia diretta responsabilità. Voi, che siete i padroni di casa della città, come vi sentite? Cosa farete?”.