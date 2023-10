"Un turista francese è scomparso nella Valle dei Templi", polizia e carabinieri si mobilitano: il 70enne ha preso un taxi per tornare a Sciacca

Un turista francese settantenne è scomparso all'interno della Valle dei Templi. Quando è arrivata, grosso modo, questa comunicazione, la preoccupazione ha iniziato a dilagare anche fra polizia e carabinieri. A chiedere l'intervento delle forze dell'ordine sono stati i componenti della comitiva con cui l'uomo si trovava, turisti che da Sciacca erano arrivati ad Agrigento per visitare le famose rovine archeologiche. Al momento del rientro, anche se si erano un po' spersi, tutti si sono fatti trovare nel luogo indicato. Tutti, tranne uno appunto. L'ansia è diventata inevitabile, tant'è che appunto è stato richiesto l'intervento di polizia e carabinieri. E' stata perfino, ma lo impone la procedura, notiziata la Prefettura.

Preoccupazioni e timori si sono sciolti, come neve al sole, nell'esatto momento in cui è stato accertato che il turista francese per tornare a Sciacca ha preso un taxi. E lo ha fatto da solo, senza dire niente a nessuno. Un "genio", così lo si potrebbe etichettare. Un "genio" visto che, senza alcun motivo, ha fatto mettere in moto, e anche in maniera fulminea, la macchina delle ricerche, facendo mobilitare polizia e carabinieri.