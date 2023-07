Lo stalker di Simona per un'ora e mezzo davanti al giudice: "Ho bisogno di essere aiutato"

"Ho bisogno di essere aiutato, di riprendermi la mia vita". Il 28enne Salvatore Russotto, tornato in carcere domenica mattina - dopo avere sfasciato gli arredi esterni di un locale del centro di Agrigento di proprietà di una donna alla quale, subito dopo il danneggiamento del pub, avrebbe pure devastato l’autovettura - ha risposto per un'ora e mezzo alle domande del giudice che ha firmato l'ordinanza cautelare nei suoi confronti.

Russotto, al termine di una notte concitata, era stato arrestato dalla polizia. Gli stessi agenti, appena poche ore prima, gli avevano notificato un divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti della donna, vittima di stalking. Il caso dell’imprenditrice Simona era stato denunciato dalla stessa vittima che aveva raccontato, sui social, che il ragazzo, dopo 3 anni di carcere, era stato assolto e scarcerato perché ritenuto incapace di intendere e volere e aveva ripreso a perseguitarla anche rubando le sue foto e creando falsi profili social con cui avvicinava amici e persone a lei vicine fingendo di essere lei.

In seguito alle sue denunce e al sostegno pubblico della Caritas, di cui l’imprenditrice è volontaria, il ragazzo è finito nuovamente sotto inchiesta e, sabato sera, è stato sottoposto a una nuova misura cautelare, firmata dal gip Iacopo Mazzullo su richiesta del procuratore reggente Salvatore Vella e del pubblico ministero Gloria Andreoli, che gli impediva di avvicinarsi alla donna e di comunicare con lei.

Provvedimento che, in poche ore, avrebbe violato danneggiando sedie e tavoli del suo locale, quando ormai era chiuso, e l’autovettura della donna posteggiata sotto casa. Del caso è stata nuovamente informata la procura che ha chiesto al gip l’aggravamento della misura cautelare: richiesta accolta in poche ore tanto che l’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

In mattinata c'è stato l'interrogatorio in cui il ragazzo, assistito dal suo difensore, l'avvocato Monica Malogioglio, ha risposto alle domande del giudice, al quale avrebbe sostanzialmente ammesso i fatti di cui è accusato, chiedendo di essere aiutato. "Voglio riparare i danni - avrebbe detto - e, in ogni caso, non volevo fare del male alle persone. Mi dispiace, è uscita fuori la parte peggiore di me".