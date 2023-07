Torna libero dopo 8 anni di stalking e minacce, la Caritas a difesa della vittima: "Vacilla la nostra fiducia nelle istituzioni"

"#simonasiamonoi". E' con questo slogan, creato dalla Caritas Diocesana di Agrigento, che da un'intera giornata, sui social, rimbalza la storia, narrata ieri dalla stessa giovane vittima, dell'agrigentina. E la Caritas, con il suo responsabile Valerio Landri, non nasconde la mano dietro la schiena dopo aver lanciato non un sasso ma un macigno: "Quello che sta accadendo ci spiazza, è inutile nasconderlo perché a vacillare in questo momento è la nostra fiducia nelle istituzioni, nel sistema di regole che questa comunità si è data e nel modo in cui esse vengono interpretate e applicate - ha scritto Valerio Landri - . Possibile che una 'incapacità di intendere e di volere' autorizzi una persona ad essere pienamente capace di nuocere ad un'altra? E fino a che punto, poi? Cosa dovremmo attenderci? Possibile che una 'incapacità di intendere e di volere' del carnefice finisca con il tradursi nella incapacità della vittima di pienamente determinare la propria vita, i propri movimenti e l'uso esclusivo della propria identità sui social che oggi rappresentano il più efficace e veloce strumento di relazione sociale? So anche che Simona da oggi siamo tutti noi, perché - ha concluso Valerio Landri - non possiamo e non vogliamo permettere che questo vuoto istituzionale passi inosservato".

La storia di Simona

Da 8 anni è vittima di "violenze psicologiche e morali, nonché di danni - ha scritto la stessa agrigentina sui social - . Dopo 3 anni di carcere preventivo, innumerevoli provvedimenti restrittivi e tante, ma davvero così tante vicende sconcertanti, il mio stalker è stato assolto per incapacità di intendere e di volere e quindi è libero. Libero di dedicarsi a questa nuova attività: quella di rubare le mie foto, aprire profili falsi e chiedere il contatto alle persone vicine a me". La donna, con il post, ha messo in guardia tutti i suoi conoscenti affinché non accettassero l'amicizia di chi eventualmente la chiede con il suo nome e il suo volto.

"E' libero di continuare anche, naturalmente, a fare quello che faceva prima, tempestarmi cioè di chiamate, messaggi e minacce. E questo perché il tribunale della libertà ha cancellato anche gli ultimi provvedimenti emanati a seguito delle minacce. Il perché? Lo sapremo fra 45 giorni e mentre vi prego di non chiedervi cosa accadrà perché tanto può accadere qualunque cosa, lui ormai in carcere non potrà più andare. È incapace di intendere e volere - ha spiegato l'agrigentina - . Ah, tranne se mi uccidesse, ovviamente. Lì ci sarebbe un reato diverso e quindi sarebbe processabile".

"Intanto respiro e vado avanti. E mi chiedo (ve lo confesso) quanti si aggiungeranno a tutti quelli che ho incontrato in questo percorso, i quali hanno detto (oppure nei quali occhi ho letto): “Sì, vabbè, ma chissà lei che ha fatto”.