La rissa per una partita di auto e il 38enne ucciso da un colpo di pistola: notte di interrogatori in questura, acquisiti filmati della videosorveglianza

Nottata di interrogatori in questura. Ad essere sentiti, dai poliziotti della squadra mobile, sono stati i familiari e le persone presenti nel piazzale della concessionaria di auto - a pochi passi dalla chiesa di Santa Rosa, all'ingresso del Villaggio Mosè, - dove nel pomeriggio di ieri c'è stata una rissa e dove un palmese di 38 anni è stato mortalmente colpito all'addome. In questura, anche il procuratore Giovanni Di Leo. I quattro si trovano ancora negli uffici della squadra mobile perché audizioni e interrogatori non sembrerebbero essere affatto terminati.

Stando a quanto è emerso, le dichiarazioni - già acquisite dalla polizia - sarebbero in molti punti contrastanti. Gli agenti della squadra mobile non hanno avuto collaborazione neanche da quanti - fra Agrigento e Palma di Montechiaro - gravitano nel "mondo" della compravendita di auto.

Sono stati acquisiti, e già passati in rassegna, i filmati della videosorveglianza: sia quelli delle telecamere poste a presidio della concessionaria che quelle dell'intera zona dove ci sono diverse attività commerciali. La ricostruzione della tragedia non è però semplice. Le telecamere non hanno ripreso tutto e i racconti sono, appunto, contrastanti.

E' certa però una cosa. Il trentottenne, Roberto Di Falco, ferito gravemente all'addome da un colpo di pistola, è stato portato al pronto soccorso dall'autovettura di un familiare che era con lui. Non c'è stata nessuna fuga di auto, lungo le strade del Villaggio Mosè. La macchina che è stata vista allontanarsi, poco dopo rintracciata appunto all'ospedale San Giovanni di Dio di contrada Consolida, era quella con cui si è cercato di velocizzare i soccorsi al palmese ferito.

La vittima sarebbe stata ferita durante la colluttazione-rissa innescatasi nel piazzale della concessionaria di auto.

La lite, sfociata in una rissa, avrebbe avuto origine dalla compravendita di più auto fra il concessionario agrigentino e il 38enne di Palma, anch'esso commerciante di auto usate. Tanti, anzi tantissimi, dettagli dell'accaduto, e del perché si è arrivati alla rissa, non sono chiari. I poliziotti stanno ancora indagando, cercando di ricostruire. Non è escluso - ma non ci sono conferme istituzionali al riguardo - che possano scattare dei fermi.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire anche il nostro canale