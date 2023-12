Santa Barbara, hanno messo a rischio la propria vita salvando da stragi e annegamenti: benemerenze e medaglie per i pompieri

E' il giorno di Santa Barbara, protettrice di coloro che si trovano in pericolo di morte improvvisa. E' il giorno della patrona dei vigili del fuoco che garantisce la capacità di affrontare il pericolo con fede, coraggio e serenità anche quando non c'è alcuna via di scampo. Sono stati consegnati, al comando provinciale dei pompieri di Villaseta, i riconoscimenti a tutti quei valorosi uomini che si sono spesi per aiutare, salvare, il prossimo. A consegnare benemerenze e medaglie il prefetto di Agrigento Filippo Romano, il vice prefetto Elisa Vaccaro e il comandante provinciale Antonio Giulio Durante.

"A testimonianza del lodevole servizio prestato nel corpo nazionale dei vigili del fuoco" benemerenze sono state attribuite ai caporeparti Calogero Alaimo, Giacomo Rita Mulè, Girolamo Pietro Panarisi, Giuseppe Puzzo e Salvatore Sciacca.

Diploma di benemerenza e medaglia al caporeparto Antonio Piazza "per lo straordinario comportamento tenuto in occasione del soccorso del 17 agosto 2021 sulla spiaggia di San Leone".

Diploma di benemerenza e medaglia anche ad altri 8 vigili del fuoco "per lo straordinario comportamento tenuto in occasione del soccorso dell'11 dicembre 2021 a Ravanusa". Ad essere insigniti sono stati i capo reparti Vincenzo Minneci e Gerlando Volpe e i pompieri Salvatore Bruna, Giuseppe Chiarelli, Gabriele Iapichino, Alessandro Tardino, Giovanni Di Gregorio e Giuseppe Pecoraro.