Vigili del fuoco sempre in prima linea, il comandante Durante: “7mila interventi in 11 mesi mi rendono orgoglioso dei miei uomini”

Durante la cerimonia di premiazione dei pompieri che si sono distinti in attività di soccorso il prefetto Filippo Romano ha chiamato "angeli custodi" i pompieri

Sono stati settemila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Agrigento nei primi 11 mesi del 2023. Il dato è stato diffuso dal comandante provinciale dei pompieri, l'ingegnere Antonio Giulio Durante, nel corso della cerimonia che si è svolta in mattinata nella piazza Castello della caserma di Villaseta dove, oltre ad onorare la santa patrona del corpo, Santa Barbara, sono stati conferiti i riconoscimenti ai vigili del fuoco che si sono particolarmente distinti in attività di soccorso.

“Sono stati eseguiti – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, il comandante Durante – 702 controlli di prevenzione incendi, oltre a 40 controlli di polizia giudiziaria. I risultati sono in linea con quelli dell'anno scorso, abbiamo anche aperto il presidio rurale di Cammarata che ci ha permesso di essere più efficaci sul territorio. Sono orgoglioso – conclude Antonio Giulio Durante – dei miei uomini”. Presenti alla cerimonia anche le autorità provinciali con in testa il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, che ai microfoni di AgrigentoNotizie dice: "Quando si è nelle situazioni di pericolo, il primo pensiero di tutti va subito a loro: i vigili del fuoco sono gli angeli custodi degli italiani che ci proteggono mettendo a rischio la loro stessa vita”.