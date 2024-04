"Ha rubato al distributore di carburanti Q8 e su un'autovettura posteggiata": denunciato 53enne

È l'autore - secondo la polizia - del furto messo a segno, lo scorso 20 marzo, nell'area di servizio Q8 di via 25 Aprile. Ma anche di quello compiuto su un'autovettura lasciata aperta e incustodita, per pochi minuti, in via Cicerone lo scorso 5 marzo. È un catanese di 53 anni l'uomo che è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura di Agrigento. E l'ipotesi di reato contestata è furto aggravato.

A risalire all'identità del presunto ladro sono stati, dopo una rapida attività investigativa, i poliziotti della sezione Volanti della questura. Gli stessi agenti che hanno prima raccolto la denuncia, a carico di ignoti, per il furto del borsello lasciato all'interno dell'abitacolo della vettura lasciata incustodita in via Cicerone e poi quella del benzinaio di via 25 Aprile.

Secondo le investigazioni dei poliziotti, che si sono cristallizzate in accusa, il cinquantatreenne avrebbe prima arraffato il borsello dalla macchina, all'interno del quale vi erano effetti personali, documenti e carte di pagamento. E poi, 15 giorni dopo appunto, approfittando di una momentanea distrazione dell'addetto alle pompe di benzina dell'impianto Q8 di via 25 Aprile sarebbe riuscito ad intrufolarsi all'interno dell'ufficio ed ha saccheggiato la cassetta di sicurezza, portando via diverse centinaia di euro.

