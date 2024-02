"Rubò parmigiano e liquori da un supermercato minacciando il cassiere": il gip dispone gli arresti domiciliari

Il gip del tribunale di Agrigento, convalidando l'arresto fatto a Canicattì, aveva applicato la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Caltanissetta, laddove il reato è stato commesso, siglando l'ordinanza di misura cautelare ha disposto gli arresti domiciliari.

I poliziotti del commissariato di Canicattì e quelli della squadra mobile della questura di Caltanissetta, negli scorsi giorni, hanno ri-arrestato il 38enne canicattinese che all'inizio di febbraio aveva rubato 21 pezzi di parmigiano in confezioni termosaldate e 3 bottiglie di liquore di una nota marca. Scappando dal supermercato di via Due Fontane di Caltanissetta aveva rivolto minacce - motivo per il quale si è configurata la fattispecie di rapina impropria - al cassiere. Proprio a quest'ultimo sarebbe stato detto che se avesse chiamato le forze dell'ordine gli avrebbe bruciato la macchina. Il canicattinese venne arrestato dai poliziotti del commissariato di Canicattì, a cui era stata diramata la nota di ricerche. Il gip del tribunale di Agrigento, come detto, dispose, a margine dell'udienza di convalida dell'arresto, la misura cautelare dell'obbligo di dimora a Canicattì e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. Negli ultimi giorni, il gip del tribunale di Caltanissetta ha però firmato l'ordinanza di misura cautelare ed ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.