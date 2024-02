"Ruba generi alimentari al supermercato e minaccia di morte gli impiegati": arrestato 38enne

Ruba generi alimentari in un supermercato di via Due Fontane a Caltanissetta e viene arrestato nella sua città, a Canicattì, dove ha fatto ritorno dopo la razzia e le minacce di morte rivolte agli impiegati del punto commerciale. A rintracciarlo, bloccarlo e arrestarlo sono stati i poliziotti del commissariato di Canicattì. L'arresto del 38enne canicattinese è stato già convalidato e il giudice per le indagini preliminari ha disposto, come misura cautelare, l'obbligo di dimora a Canicattì e quello di presentazione alla polizia giudiziaria.

La rapina al supermercato di via Due Fontane, a Caltanissetta, è stata messa a segno nella giornata di sabato. Il 38enne canicattinese ha fatto accesso all'esercizio commerciale, come se ordinariamente fosse un cliente qualunque, e ha messo nel carrello generi alimentari diversi per un valore di oltre 200 euro. Scoperto dagli impiegati del supermercato, il canicattinese avrebbe rivolto loro minacce di morte per non farsi bloccare all'uscita del negozio.

Scattata la segnalazione, in via Due Fontane a Caltanissetta sono accorsi i poliziotti della Questura cittadina. Agenti che hanno subito ricostruito che il ladro non era affatto del posto. La circostanziata segnalazione è stata diramata al commissariato di Canicattì e i poliziotti, nell'arco di pochissimo tempo, sono riusciti a rintracciare e arrestare il ladro canicattinese. Tutta la refurtiva è stata recuperata e sequestrata. Il 38enne è finito nei guai per l'ipotesi di reato di rapina e, in primissima battuta, è stato posto agli arresti domiciliari. Il gip ha convalidato l'arresto ed ha disposto a carico del 38 canicattinese l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria.