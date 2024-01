Rivolta al carcere "Petrusa", 9 i detenuti arrestati anche per sequestro di persona

Sequestro di persona, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. Sono questi i titoli di reato al momento contestati ai 9 arrestati - reclusi del carcere "Pasquale Di Lorenzo" - che hanno dato vita ad una vera e propria rivolta all'interno della sezione maschile. A gestire l'inferno, sviluppatosi fra le mura della struttura di contrada Petrusa, è stata - facendo un ottimo lavoro e scongiurando davvero il peggio - la polizia Penitenziaria con il comandante Gesuela Pullara. Presente, nel penitenziario, anche la neo direttrice Anna Puci.

Sul posto, per ore, hanno lavorato anche le pm Maria Barbara Grazia Cifalinò ed Elenia Manno e il procuratore aggiunto Salvatore Vella che è stato in sistematico collegamento con il direttore del Dap di Roma Giovanni Russo.

Mentre la polizia Penitenziaria si è occupata di fare irruzione prima e di avviare una trattativa per riportare la calma, all'esterno - coordinati dal vice questore Francesco Sammartino - sono rimasti a disposizione polizia, carabinieri, battaglione compreso, guardia di finanza e vigili del fuoco. Le trattative che, in prima battuta, sembravano non andare affatto avanti, poi sono arrivate a buon fine e i reclusi - una cinquantina gli esagitati - sono tornati sui loro passi. Nove, appunto, i detenuti arrestati, ma non è finita perché da questo momento in poi sono in corso di analisi e valutazione le immagini dei sistemi di videosorveglianza. E non è escluso, proprio visionando le registrazioni, che qualche altro carcerato possa analogamente finire nei guai.

La fattispecie di sequestro di persona si è configurata perché alcuni detenuti avevano preso in ostaggio un agente della polizia Penitenziaria. Diverse le voci che si erano, al tal riguardo, succedute, accavallate e smentite. Ma l'ipotesi di reato è stata contestata.