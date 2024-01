Rivolta in carcere: 50 detenuti armati di bastoni, acqua e olio caldo sul piede di guerra: Penitenziaria blocca i disordini e arresta più esagitati

Ore 19,25. Gli agenti della polizia Penitenziaria hanno fatto irruzione e hanno bloccato la rivolta. Più detenuti sono stati arrestati. Nessuno è rimasto ferito. Alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" è presente anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella.

Ore 19,07. La Questura ha verificato, attraverso il comandante della polizia Penitenziaria, che nessuno degli agenti adibiti al servizio in carcere è stato preso in ostaggio. La voce che circola, da più di un'ora, è dunque infondata. Nessuno - stando a quanto è stato riferito alla Questura - è stato preso in ostaggio.

Ore 19,02. Polizia, carabinieri stanno cinturando il penitenziario. La protesta, a quanto pare, è scoppiata a causa dell'inefficienza dei riscaldamenti e altre problematiche che da anni si vivono all'interno della struttura carceraria di Agrigento.

Ore 18,50. Una cinquantina di detenuti sono armati di bastoni, olio ed acqua calda e sono pronti ad aggredire chiunque si avvicini loro. Gli agenti Penitenziaria sono pronti a fare irruzione all'interno delle mura del carcere per cercare di ripristinare l'ordine.

Ore 18. Rivolta al carcere, al "Pasquale Di Lorenzo" di contrada Petrusa ad Agrigento. Non è chiaro per qualche motivo più detenuti siano andati su tutte le furie. E' certo però, almeno per il momento, che nella casa circondariale si stanno vivendo momenti di grande caos. A quanto un agente della polizia penitenziaria sarebbe stato preso in ostaggio.

In contrada Petrusa, anche per cercare di riportare la calma, oltre che per fare chiarezza, sono accorsi decine e decine di poliziotti della Questura e i carabinieri del comando provinciale di Agrigento. Richiesto, in via precauzionale, anche l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Si teme, ma al momento si tratta soltanto di timori, che possa anche venire appiccato un incendio.